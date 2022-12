Dialogue social : La Guinée s’inspire des résultats du HCDS au Sénégal

« Nous magnifions la visite du Ministre du Travail et de la Fonction publique. C’est un moment fort de partage d’expériences. Nous avons certes, accueilli la délégation, mais les échanges ont démontré que nous avons aussi quelque chose à apprendre de la Guinée. La Guinée s’est dotée d’un Conseil du dialogue social et Monsieur le ministre a identifié le HCDS au Sénégal, pour une visite et un partage d’expérience.



Nous avons beaucoup de problématiques en commun, sur lesquelles nous avons beaucoup échangé. Nous avons également convenu de continuer cette collaboration au profit de nos États respectifs. Nous sommes africains et nous développons une certaine intelligence dans les relations entre pays et surtout, avec la Guinée qui est très proche. Nous espérons qu’une coopération fructueuse va naître de cette visite », s’est réjouie la présidente du Haut Conseil du Dialogue social au Sénégal.



Pour sa part, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique de la Guinée a aussi magnifié les échanges et le partage d’expériences facilité par Innocence Ntap Ndiaye et ses collaborateurs.



« Nous sommes venus pour comprendre comment fonctionne le dialogue social au Sénégal, au moment où nous sommes en train de mettre en place la même structure en Guinée. C’était important de savoir comment se présente le Haut Conseil du Dialogue Social se présente, son historique comment il fonctionne et sa composition. Mais aussi, le bilan, les contraintes et les perspectives. Et tout cela a été déroulé et de la manière la plus claire, par la présidente, Innocence Ntap Ndiaye. Les échanges ont été fructueux et nous comptons en tirer profit. Nous voulons faire avancer le dialogue social en Guinée, souvent frappée par des conflits sociaux récurrents, parfois violents », a-t-il déclaré.