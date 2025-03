Dialogue social : Vers un nouveau Pacte entre le gouvernement, le patronat et les syndicats Dans le cadre des concertations entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales, une rencontre s'est tenue ce jeudi 6 mars 2025, sous la présidence du Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall . Cette réunion, qui a rassemblé la Coalition des Centrales syndicales du Sénégal (CCSS) et le patronat , s'inscrit dans la continuité des échanges du 27 février dernier, au Grand Théâtre de Dakar.

Selon la note d’information reçue, le ministre a salué l'initiative, soulignant l'importance d'un dialogue constructif, visant une redistribution équitable des ressources et des richesses pour une stabilité du front social. « Lu gneupp bok, gneupp jot ci », at-il rappelé, insistant sur l'impératif du respect des engagements pour des solutions bénéfiques à tous.



À l'issue des discussions, les parties ont convenu d'un calendrier de négociations , marquant ainsi une avancée vers la signature d'un nouveau Pacte social .



Les différents acteurs ont unanimement exprimé leur volonté d'établir des relations de confiance et de respecter les accords qui seront conclus.



