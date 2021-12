Diamaguene Sicap Mbao: Des policiers attaqués et blessés par des fumeurs de yamba

Une histoire rocambolesque. Après celles de Yeumbeul et Pikine, une autre localité de la banlieue fait des siennes. il s'agit de Diamaguene Sicap Mbao où des malfrats ont attaqué et blessé des policiers.



Fumeurs de yamba devant l'Eternel et arrêtés par les policiers, les brigands se rebellent et blessent deux agents au front et à la tête avec des pierres et un marteau.



Les deux interpellés s'échappent finalement avec les menottes aux poignets. La police qui ne compte pas se laisser faire fouille le secteur.

