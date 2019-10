Diamaguène Sicap-Mbao: La police rétablit la vérité des faits sur la mort de Yacine Sané

Le Bureau des relations publiques de la police nationale rétablit la vérité sur les circonstances de la mort de Yacine Sané. D’après les limiers, « c'est un accident corporel devenu mortel à Diamaguène Taif ».



« Il ressort des premières informations que la dame a été victime d'un vol à l'arraché dans un car de transport en commun communément appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’. Déterminée à reprendre son sac des mains de l'individu sorti du même véhicule, elle aurait chuté.



Secourue par les Sapeurs-Pompiers, elle succombera à ses blessures en cours de route. Le corps a été acheminé à l’Hôpital Aristide Le Dantec aux fins d'autopsie», a renseigné la police. Tout en informant que le chauffeur dudit véhicule a été interpellé et gardé à vue pour nécessité d'enquête.



Le Chef de service du Poste de Police de Diamaguène Sicap-Mbao rappelle que c'est vers 6 heures 30 minutes qu'il a été informé, ce mercredi 23 octobre 2019, d'un accident corporel devenu mortel. Accident, impliquant la nommée Yacine Sané, âgée de 31 ans. Et c'est ainsi qu'ils ont ouvert une enquête.

