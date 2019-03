Diamaguène-Sicap Mbao : un individu d’une trentaine d’années surpris sur une fillette de 3 ans

La fin de semaine a été très agité à Darou Rahman, un quartier populeux de la commune de Damaguène-Sicap Mbao. Un ressortissant d’un pays de la sous-région y a été surpris hier dimanche, sur une fillette de trois ans dans une maison abandonnée. L’homme individu a été placé en garde-à-vue.



« Mort au violeur », « Que la justice populaire lui soit appliquée ici et maintenant. » La quiétude dominicale qui enveloppait Darou Rahman s’est subitement dissoute dans un vacarme indescriptible, avec une foule en furie, criant à tue-tête et s’opposant à la conduite d’un présumé violeur à la police.



Hier dimanche, 10 mars 2019, on est passé tout près d’un lynchage. En effet, lorsque les premiers coups de poings et de pieds ont commencé à s’abattre sur l’individu, de bonnes volontés ont joué des coudes pour l’extirper de la foule et le conduire à la police. La boucle ensanglantée, une lèvre fendue, le corps couvert de sable, les habits déchirés, l’individu s’en est finalement tiré à bon compte.



A la police de Diamaguène- Sicap Mbao, en attendant son face-à-face avec les enquêteurs, il est gardé bien au frais derrière le comptoir servant de main courante et va dès la tombée de la nuit, rejoindre la chambre de sureté pour se remettre de ses émotions.













