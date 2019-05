Diamagueune-Diacksao : 2 malfaiteurs se battent et se tailladent mutuellement au couteau à l’hôpital

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019

Une violente altercation à l’arme blanche a éclaté, avant-hier, vers les coups de 23h, entre deux individus du milieu interlope, au quartier Diacksao de la banlieue dakaroise. Ces derniers, qui se sont violemment affrontés dans les rues de cette localité, se sont retrouvés dans les locaux d’un centre hospitalier, où ils ont continué leur bagarre.





Redoutant le pire, les agents de santé de l’hôpital ont alerté les limiers du commissariat de Thiaroye. Arrivés sur les lieux, les limiers les interpellent et les laissent aux soins et montent la garde. L’un d’eux, dont l’état de santé est critique, a été touché au poumon durant la rixe, a été référé dans un autre centre hospitalier au centre-ville. Le second, après ses soins médicaux, a été conduit au poste de police de Sicap Mbao par les flics de Thiaroye, où il a été placé en garde-à-vue.



Les Echos

