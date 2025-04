Diamniadio : 11 Sierra-Léonais interpellés pour détention de drogue, agressions et séjour irrégulier

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Avril 2025 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

La brigade territoriale de Diamniadio a interpellé, le 18 avril 2025, 11 individus, des Sierra-Léonais, pour détention de drogue (chanvre indien et kush), vagabondage, séjour irrégulier et menaces de violences envers des particuliers, a appris "Seneweb" du colonel Ibrahima Ndiaye.



Le groupe serait à l'origine de plusieurs actes d'agression et de larcins, entre Sébiponty, Deny Malick et Deny Demba Codou, renseigne le chef de la Division communication de la Gendarmerie. Les investigations menées au niveau de leur refuge, ont également permis de saisir 10 téléphones portables. L'enquête se poursuit, indique "Seneweb".

Mame Fatou Kébé