Diamniadio: Macky Sall donne les raisons de l’attribution du nom du stade inauguré, à Me Abdoulaye Wade

« Au-delà du football, cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre notre chemin sur la voie de l’excellence et de la fraternité humaine qui forge la cohésion et la grandeur d’une nation. Les vertus rassembleurs du sport nous rappelle que nous sommes une seule et même nation unie par sa devise : un Peuple, un But, une Foi.



C’est pourquoi avec son aimable accord, j’ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d’intellectuel de Panafricaniste, d’homme politique et d’ancien président de la république du Sénégal », a-t-il dit.



Aussi, ajoute Macky Sall « pour que vive et se perpétue la continuité intergénérationnelle, nous lions le nom du président Abdoulaye Wade à la jeunesse de notre pays, symbole de vitalité et d’espérance. Ainsi et ensemble, épaule contre épaule, continuons notre marche résolue vers notre destin commun. Vive la jeunesse ».