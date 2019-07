Diamniadio: "Une sphère ministérielle portera le nom d'Ousmane Tanor Dieng" (Macky Sall)

L’une des sphères ministérielles les plus modernes de la nouvelle ville de Diamniadio portera prochainement, le nom d’Ousmane Tanor Dieng en hommage à l’ancien président du Haut conseil des collectivités territoriales, décédé lundi.



L’annonce a été faite ce mercredi par le chef de l’Etat à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, où Macky Sall a rendu l’hommage de la Nation au président du HCCT, élevé à titre posthume au grade d’Officier dans l’Ordre national du Lion.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président malien Ibrahima Boubacar Keïta.



Après cet hommage national, Ousmane Tanor Dieng, 72 ans, sera inhumé à Nguéniène, son village natal, en présence des présidents sénégalais et malien.











APS

