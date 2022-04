Diamniadio : Une vendeuse de fruits violée par trois hommes dans la forêt

A. Bâ, 15 ans, a été enlevée et violée par trois prédateurs sexuels. La jeune fille avait suppléé sa maman, vendeuse de fruits à Diamniadio.



Alors qu’elle était à la recherche d’éventuels clients à la station Oilibya, vers 3h du matin, un véhicule se gare devant elle. Ses occupants, armés jusqu’aux dents, la feront monter de force à bord.



Sans défense, elle a été conduite dans la forêt de « Deni Guédji » et violée, tour à tour, par les hors-la-loi, lesquels ont démarré leur véhicule en trombe à la vue des éléments de la gendarmerie de Diamniadio qui s’étaient lancés à leurs trousses, suite à un signalement du témoin de la scène du kidnapping, Mamadou Dame Diallo.



Seul à être interpellé et placé sous mandat de dépôt, Youssoupha Ndiaye, 25 ans, a été jugé hier, par la Chambre criminelle de Dakar, pour association de malfaiteurs, enlèvement de mineure avec violence, viol collectif et pédophilie.



Soupçonné d’avoir pris part au viol collectif d’une adolescente, Youssoupha Ndiaye, chauffeur de taxi clando, encourt 20 ans de réclusion criminelle.



Donnant sa version des faits, l’accusé soutient qu’il avait emprunté le véhicule d’un ami pour transporter deux passagers à Toubab Dialaw. Mais, au retour, ceux-ci lui ont demandé de leur laisser le temps d’aller prendre un verre au bar « Columbia ». C’est à ce moment que ses supposés comparses se sont rués sur la victime.



Mais, A. Bâ qui retrace le film de l’horreur, affirme que Youssoupha Ndiaye a été le premier à la pénétrer, après avoir déchiré son slip.



Le certificat médical a fait état d’une défloration récente avec perte de l’hymen.









Senenews