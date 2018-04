Diamond Bank Sénégal: Le Dg, Djibel Ndao jette l’éponge Depuis la prise de contrôle de Diamond Bank Afrique de l'Ouest, le 30 novembre 2017, qui regroupe les 4 filiales Diamond Bank Bénin, Diamond Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo, par le Groupe NSIA de l'entrepreneur ivoirien Jean Kacou Diagou, c'est le grand ménage. Pour convenance personnelle, le DG de Diamond Bank Sénégal, le Sénégalais Djibel NDAO, a décidé de quitter le navire. Exclusif



Le discret et brillant banquier sénégalais, Djibel NDAO, l’une des pièces maitressses du Groupe bancaire nigérian Diamond Bank, qui occupait, depuis l’ouverture de la succursale à Dakar, les fonctions de Directeur Général de Diamond Bank Sénégal, a jeté l’éponge. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique.



Selon des informations en notre possession, Djibel NDAO, l’artisan de la transformation du Groupe bancaire nigérian sur les places financières en Afrique de l’Ouest, a décidé de quitter le navire. Pour convenance personnelle, confirme une source à Confidentiel Afrique.



<< Il a consacré tout son temps et toute son énergie pour bâtir la maison devenue une poule aux yeux d’or >>, commente une autorité bancaire contactée par nos soins. Nos sources sont formelles. Le banquier sénégalais Djibel NDAO, un ancien haut cadre de la BICIS ( filiale de la major française BNP Paribas) voulait se consacrer à ses propres affaires. Toutefois, d’autres sources révèlent que Djibel NDAO ne voulait pas subir le supplice du haut etablishment du Groupe NSIA, propriété du richissime entrepreneur ivoirien, Jean Kacou Diagou.



Le Groupe NSIA a racheté depuis le 30 novembre 2017, l’établissement bancaire Diamond Bank SA en Afrique de l’ouest. L’opération de prise de contrôle a été autorisée par arrêté pris le 31 octobre 2017 par le Ministre béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, après avis conforme favorable de la commission bancaire. De plus en plus, on souffle dans les couloirs des 4 filiales, l’existence d’un véritable vent de malaise, avec la montée en puissance de la fille du richissime entrepreneur, Janine Diagou, qui fait la pluie et le beau temps. Confidentiel Afrique révélait il y a quelques semaines, la saignée suite à la cascade de départs de certains hauts responsables de NSIA.



L’opération de rachat des filiales Diamond Bénin, Diamond Togo, Diamond Côte d’Ivoire et Diamond Sénégal, s’est effectuée via un consortium amené par la société de gestion de filiales, Manzi Finances SA, actionnaire principal du Groupe NSIA, qui a acquis un total de 1.985.000 actions de Diamond Bank SA, représentant 97,07% de son capital.



