Diao Baldé à l’Inter de Milan: Les défis de l’attaquant sénégalais

Après une saison mitigée, Keita Baldé, l’attaquant de Monaco retourne en Italie en prêt payant. L’attaquant international sénégalais de l’AS Monaco, Keita Baldé a été prêté pour une saison à l’Inter Milan pour un montant de 6 millions d’euros, avec une option d’achat de 30 millions d’euros. Le joueur de 23 ans a déjà évolué quatre saisons en Italie, à la Lazio Rome de 2013 à 2017.



Sous le maillot biancoceleste, Keita Baldé avait notamment inscrit 16 buts en 31 matchs de Championnat lors de la saison 2016-2017, avant un conflit sur son contrat et son départ pour Monaco à l’été 2017. Avec Monaco, le Sénégalais, né en Espagne, a marqué 8 buts en 33 matches toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives.



Cette saison, il jouera en Serie A pour se relancer. Mais la question qu’on devrait se poser est si Diao Balde Keita pourra égaler le niveau de Sadio Mane comme il fait en Premier League avec Liverpool. Diao va t-il relancer sa carrière ?, s’interroge Wiwsport.

Il va vers un championnat plus relevé que la Ligue 1 française. Passé par la Lazio, Diao Balde Keita a déjà une idée de l’exigence du championnat italien et du public intériste. Au clasico Inter vs Milan, qui fait partie des 5 matchs les plus suivis en Europe, Diao devrait s’illustrer et être décisif dans ce genre de rencontres.