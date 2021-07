Diao Itoc poursuit plus de 5 banques et obtient un gros zéro

On ne sait pas ce qui se passe, mais le puissant Abdoulaye Diao plus connu sous le nom de Baba Diao est très présent dans le milieu judiciaire. Après la plainte de Moustapha Niasse contre lui, cette fois-ci, c’est le magnat du pétrole qui poursuit au moins cinq (5) banques devant le Tribunal de commerce pour des raisons que nous ignorons. Mais dans cette affaire qui l’oppose à la Banque de Dakar (Bdk), la Banque agricole (ex Cncas), la Cbao, Crédit du Sénégal, la Banque islamique du Sénégal et autres, Baba Diao a été débouté de toutes ses demandes comme étant mal fondées avant de mettre les dépens à sa charge.