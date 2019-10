Diaobé : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue La Gendarmerie de Diaobé vient de mettre hors d’état de nuire un gang de 10 malfaiteurs transfrontaliers dont, une femme. Ces malfrats se livraient à un trafic international entre le Sénégal et la Guinée Bissau où, ils s’approvisionnaient en chanvre indien qu’ils écoulaient dans le marché de hebdomadaire de Diaobé, selon l’As quotidien.

Le cerveau de la bande, Mariama Orga Diatta et son acolyte et amant ont mis en place un circuit de distribution et de vente dans toute la Casamance naturelle.



Les 10 personnes et deux autres malfrats d’origine malienne interpellés pour charlatanisme et complicité d’usage et de vente de chanvre indien, sont en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de Diaobé où, l’enquête se poursuit, selon les sources du quotidien "L’As".



Ils seront tous déférés dans les 48 heures au parquet de Kolda, où ils seront fixés sur leur sort.

