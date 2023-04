Diaspora / Espagne : Bby réclame la visite du Président Macky Sall

Pour la massification de la mouvance présidentielle dans la diaspora, les militants de Benno Bokk Yaakar (Bby) qui résident en Espagne veulent que le Président Macky Sall leur rende visite. « Le président de la République ne doit pas oublier que l’Espagne est la porte de l’Europe. Et que le Sénégal compte un nombre important d’immigrés en Espagne. Il y a plus de 20 mille jeunes qui sont passés par la mer pour venir en Espagne. Le Président peut récupérer beaucoup de jeunes ici. Il doit venir ici pour nous prêter main forte », a déclaré Awa Cheikh Mbengue, représentante de la diaspora d’Espagne au sein du Conseil économique, social et environnemental (Cese), relate "L'As".



La responsable de l’Alliance pour la République (Apr) en Espagne, a fait cette déclaration après une rencontre, le 7 avril 2023, qui a réuni tous les responsables de Bby de la diaspora espagnole. Comme un seul bloc, ces derniers ont investi Macky Sall pour défendre les couleurs de la mouvance présidentielle aux prochaines joutes électorales. Ils disent ainsi qu’ils vont faire tout leur possible pour la réélection du chef de État en 2024. « En retour, la Diaspora espagnole demande avec la dernière énergie, la visite du Président en Espagne, car ses militants sympathisants et compatriotes le réclament. Depuis sa dernière visite en 2014, le chef de l'Etat n'est pas revenu en Espagne et ils le réclament pour l'honorer pour ses nombreuses réalisations à travers le pays. C'est une urgence et un désir ardent, la venue du Président », ajoute la représentante de la diaspora d’Espagne au sein du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



En effet, pour les supporters de Macky Sall, son passage au pays de Juan Carlos devrait remobiliser la troupe qui se sent ignorée par Macky Sall, dont le dernier voyage en Espagne date de 2014.