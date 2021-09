Diass / Consolidation de la relance agricole: Mamadou Ndione satisfait et donne rendez-vous à la récolte Le Directeur général du Cosec, Mamadou Ndione fait le bilan du projet agricole démarré la saison passée: "L'année dernière, nous l'avions appelée "Relance agricole post-covid-19 à Diass" avec notre accompagnement sur un cumul de 55 hectares", a-t-il déclaré .



" Cette année, il s'agit de la consolidation du projet qui tourne sur un cumul dépassant 100 hectares, avec des variétés comme l'arachide, la pastèque, le niébé, le manioc, le bissap, le sorgho et la tomate. La visite faite ce matin au niveau des champs, a été un moment réconfortant sur l'engagement des acteurs ", a-t-il fait savoir.



Satisfecit pour les agriculteurs



" Merci aux 130 agriculteurs acteurs du projet, qui ont compris que l'issue sera la mise en place d'une grande coopérative qui intègre la production, la transformation, la commercialisation et le financement pour plus d'efficience, de professionnalisme et d'autonomisation des acteurs. "



Il a aussi tenu à faire savoir qu'ils sont sur la bonne voie, tout en donnant rendez-vous pour la récolte et d'autres innovations.





