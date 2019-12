Diass : Le maire de Diass et son fils s'acharnent contre Diass actu et les rappeurs

La plainte contre les rappeurs et le Groupe de presse Diass Actu a été déposé par le maire Aliou Ciss et son fils Djiby Ciss.



Les rappeurs Rane Jha, Big Mo, Garou, et Abdoulaye FAYE le PDG du Groupe Diass Actu se sont rendus à la brigade de popenguine à 16h comme prévu. Ils ont été auditionné 3h d'horloge.



Les accusateurs à savoir le maire de Diass et son fils n'ont pas été au rendez-vous. De nouvelles convocations ont été donné pour le lundi 09 décembre 2019 à 08h30min à popenguine.

Pour rappel le groupe de rap a sorti un single dénonce la gestion du maire de Diass une chanson qui a été diffusé sur le site d'informations Diass actu ce qui n'a pas été du goût du maire et de son fils qui porté plainte contre le groupe de rap et le site d'informations ,une plainte qui n'est pas bien apprécié à Diass car sur les réseaux sociaux le maire et son fils sont vivement critiqués à travers les commentaires

