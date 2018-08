Diawandou Diagne, ex-joueur du Barça: “j’ai prévenu Moussa Wagué”

« Oui, on s’est parlé ce vendredi encore. Je lui ai souhaité bonne chance. Il va vivre une expérience incroyable au Fc Barcelone, l’un des plus grands clubs du monde. Tout le monde veut jouer là-bas. Il reçoit sa chance, il doit en profiter ». Ce sont les premiers mots de Diawandou Diagne, ancien partenaire de Moussa Wagué à Kas Eupen, au cours d’une large interview accordée à un site belge et repris par Jotaay.



«Barcelone, ça n’a rien à voir avec Eupen»



A quoi peut-il s’attendre chez les Blaugrana, l’international sénégalais (4 sélections), qui avait démarré avec le Barca B, indique que ça ne sera pas facile. « Je pense qu’il pourra faire de bons matchs même si ce ne sera pas facile, car le Fc Barcelone B évoluera cette saison en Segunda B (Ndlr: le 3e échelon du football espagnol) face à des rivaux difficiles et sur des terrains compliqués», explique Diagne, qui pense qu’il va participer à certains entraînements avec l’équipe A. S’il montre de bonnes choses, selon Diagne, pendant les premiers mois, il pourrait obtenir sa place dans l’équipe première.



Toutefois, Diawandou Diagne, qui connait bien la réalité des divisions inférieures espagnoles, a mis en garde son jeune frère. « J’ai prévenu Moussa : ce sera dur, même en Segunda B. Et l’objectif cette année sera aussi de monter. D’autant qu’il y a beaucoup de jeunes talents venus de l’équipe U19 qui ont été intégrés à l’équipe cette année », explique le natif de Thiès.



Pour son intégration, Diawandou Diagne indique avoir déjà mis Wagué en rapport une vieille connaissance pour l’aider. «Il y a quelqu’un sur place que j’ai mis en rapport avec Moussa et qui va l’aider pour trouver un appartement, pour le guider, etc. Je pense qu’il va être bien là-bas. Moussa Wagué sera là-bas avec sa femme, donc elle pourra l’aider aussi», glisse-t-il. Comme parfois le succès appelle parfois de nouveaux amis, Diawandou Diagne a mis en garde son compatriote.



«Je lui ai dit et je l’ai prévenu : Barcelone, ça n’a rien à voir avec Eupen. Chaque week-end, c’est la fête. En fait, si tu veux sortir tous les jours, c’est possible. C’est un vrai danger ! À Eupen, c’est différent. Et puis, il s’en rendra vite compte quand il entrera dans le Nou Camp», explique Diagne. A la question de savoir ce que cela fait de rentrer dans un vestiaire avec de telles stars, quand on est jeune et qu’on arrive d’Eupen ?, Diawandou Diagne affirme que le premier jour n’est pas facile. A l’en croire, «quand tu prends le chemin de l’entraînement et que tu te dis que tu vas t’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde, c’est compliqué. Tu penses à ce moment où tu vas rentrer dans le vestiaire, dire bonjour à tout le monde».

Il a d’ailleurs tout expliqué à Moussa Wagué, qu’il a invité à rester soi-même et se comporter comme il se comportait à Eupen. «Rien ne sert de se précipiter, dans la vie, les choses se font naturellement. Donc, je lui ai dit de prendre les choses comme elles viendront. S’il fait de bons matches avec l’équipe B, il aura sa chance avec les A, c’est sûr», dit-il. Interpellé s’il y a un cadre de l’équipe première attentif aux jeunes et aux nouveaux venus, Diawandou Diagne répond qu’il y en a beaucoup, mais Messi n’en fait pas partie. «Ce n’est pas un joueur comme Messi qui va te parler énormément. Messi n’est pas comme ça. Mais il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent aussi t’aider. Par exemple Munir (El Haddadi) ou quelqu’un de plus expérimenté comme Ter Stegen. Je pense et j’espère qu’ils vont aider Moussa à bien s’intégrer à Barcelone», conclut Diagne.













MetroDakar