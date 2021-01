Dictature/ Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall et Paul Biya sont de la même école » Les Sénégalais, surtout les jeunes, ne connaissent pas Paul Biya, Président de la République du Cameroun depuis 1982, presque quarante ans. Mais, ils aiment bien les footballeurs Roger Milla, Samuel Eto’o. Le Cameroun est un pays gorgé de ressources naturelles et de talents comme le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021

D’après Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki, Paul Biya, qui a réussi à tromper la vigilance du premier Président du Cameroun, Amadou Ahidjo, enterré à Yoff Dakar, pour se faire nommer Premier ministre et désigné Président de la République, règne en maître absolu dans ce pays, la patrie de Um Nyobe, Dr Felix Moumie, Osende Afana. Le secret de cette prouesse réside dans l’argent du pétrole et une alliance soudée avec l’armée, la gendarmerie et les services de renseignements.



Paul Biya, qui passe six mois de l’année dans un hôtel luxueux de Suisse, a assis sa dictature ou sa « démocrature » en cassant de l’opposant et en jouant sur les différences ethniques et régionalistes. Il n'a pas réussi à sortir son pays du sous-développement avec son régime de prédation partagée. A dire vrai, on a l’impression que Paul Biya et Macky Sall ont été formés à la même école.



Dans tout ce qui se trame au Sénégal, il ne fait pas de doute pour moi que le projet politique de Macky Sall est le même que celui de Paul Biya, c’est ce que j’ai nommé la dictature de la famille FayeSall. Dans sa phase actuelle de mise en œuvre, il faut casser de l’opposant, répression, intimidation, cooptation moyennant des espèces sonnantes de quelques milliards de francs.



Le brave Boubacar Sèye de Horizon sans frontière d’Espagne en fait les frais. Mais, cela ne peut prospérer au Sénégal. L’intimidation ne passera pas.



