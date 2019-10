Didier Drogba: « Pour moi, le ballon d’or revient à Sadio Mané» Didier Drogba, l’ex international ivoirien, plaide pour Sadio Mané. Il était l’invité de l’édition spéciale de la chaine française L’Equipe TV, filiale du groupe Amaury Médias, à l’instar de France Football, le magazine qui porte le Ballon d’Or, à la suite de la publication de la liste des 30 nominés pour le ballon d’or. Selon lui, ce trophée revient à Sadio Mané. Il donne ses arguments.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 12:12

«Même s’il a fait une CAN (Coupe d’Afrique des nations) moyenne, en amenant quand même son équipe en finale, il remporte la Ligue des Champions, il fait un championnat exceptionnel… C’est vrai qu’il y a ces deux joueurs monstrueux qui sont là (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi) mais il faut savoir reconnaitre quand même… Pour moi, Mané, aujourd’hui, c’est comme Kanté (Ngolo).



Ce n’est pas quelqu’un d’extravagant, qu’on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, on ne lui fait pas une publicité énorme, mais le talent est là, pur. Déjà, il y a deux ans, en finale de la Ligue des Champions, c’est lui qui remet Liverpool dans le coup par ses accélérations et il a fait ça toute la saison dernière… », analyse Didier Drogba qui pense qu’il faut rendre à Mané ce qui lui appartient.

