Didier Drogba veut diriger La fédération Ivoirienne de Football Didier Drogba veut devenir le nouveau président de la fédération Ivoirienne de football. Après un silence persistant sur cette question, il a enfin parlé de son désir d’occuper cette instance. Ce poste qui sera renouvelé en fin d’année est occupé par Augustin Sidy Diallo depuis 2011.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien attaquant international compte, Didier Drogba, conscient de son expérience et son riche palmarès, veut apporter une touche particulière dans la gestion du football ivoirien. Ainsi, Il compte beaucoup sur les compétences avérées dont dispose la Côte d’ Ivoire dans ce domaine:« Il y a des gens très compétentes qui vont m’accompagner sur ce projet », a-t-il indiqué.



Didier Drogba fait partie aujourd’hui des icônes du football africain eu égard à son riche palmarès en attaque dans les championnats étrangers dont les plus marquants le Mans, Guingamp, olympique de Marseille et Chelsea.

Né le 11 mars 1978 à Abidjan, l’attaquant a beaucoup fait parler de lui sur l’échelle du football mondial. Il a remporté l’édition 2011-2012 de la Ligue des champions avec le club anglais. Il fut le « meilleur joueur de l’histoire du club » par les supporters.



4 fois vainqueur du Championnat d’Angleterre : (2005,2006, 2010 et 2015)

4 fois vainqueur de la Coupe d’Angleterre : (2007, 2009, 2010 et 2012)

3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise : (2005, 2007 et 2015)

2 fois vainqueur du Community Shield: (2005 et 2009

et enfin vainqueur de la Ligue des champions en 2012

Finaliste de la Ligue des champions en 2008

Il est devenu par la suite, vice-président de l’organisation internationale Peace and Sport 11 décembre 2018, organisation internationale indépendante, basée en Principauté de Monaco et placée sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos