Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Diego Maradona fait des révélations sur son premier rapport s*xuel Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)| Diego Maradona a perdu sa virginité alors qu’il n’avait que 13 ans. Lors d’une interview accordée à la chaîne sportive argentine Tyc Sports, l’Argentin a fait d’incroyables révélations sur sa vie. Diego Maradona n’a pas hésité à se confier au sujet de sa vie privée et notamment sexuelle.





Evoquant notamment sa perte de virginité, Diego Maradona a déclaré qu’il avait perdu sa virginité sur une femme beaucoup plus âgée que lui. Il a d’ailleurs expliqué comment cela s’est passé.



«C’était à 13 ans, dans un sous-sol avec une dame plus âgée. J’étais au-dessus et elle était en train de lire le journal.»



DIEGO MARADONA ASKED AT WHAT AGE HE HAD LOST HIS VIRGINITY.



“AT 13 YEARS OLD, IN A BASEMENT WITH AN OLDER LADY.”I WAS ON TOP AND SHE WAS READING A NEWSPAPER.”HE ADDED THAT HIS FAVOURITE SEXUAL POSITION WAS “ON ALL FOURS”. PIC.TWITTER.COM/ALSHXDU5KU— SPORTSOBAMA.COM (@SPORTSOBAMA) 20 DÉCEMBRE 2019



Maradona a aussi expliqué sans pudeur qu’il fait l’amour“trois fois par jour”



Il a également raconté comment il avait vu son compatriote Lionel Messi pleurer sous la douche « comme un enfant de 5 ans » lorsque l’Argentine a été éliminée de la Coupe du Monde 2010 par l’Allemagne.



Accueil Envoyer à un ami Partager