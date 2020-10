Diembering Le Conseil municipal et «Servir le Sénégal» assistent les personnes vulnérables L’édile de Diembéring a procédé mardi à la remise de matériels orthopédiques, de couvertures et d’aliments nutritionnels à l’Association des personnes vivant avec un handicap et celles du 3ème âge de sa commune. Un geste à l’actif de la Fondation «Servir le Sénégal» de Mme Marième Faye Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Ce matériel orthopédique est composé de 18 fauteuils roulants, de 18 sièges hygiéniques, des déambulateurs, des bouilloires ; et ce, en plus d’aliments nutritionnels et des couvertures pour les personnes du 3ème âge.



Du matériel destiné aux membres de l’Association des personnes vivant avec un handicap issus de 11 villages de la commune de Diembéring et du village de Djirack, commune de Santhiaba Manjacque.



Outre le maire de Diembéring Tombong Guèye, la cérémonie de remise de ce don a été rehaussée par la présence de l’inspecteur départemental de l’Action sociale, d’élus municipaux, du chef de village, d’imams, de notables et des membres de l’Association des personnes vivant avec un handicap, bénéficiaires de ce don.



Par ce geste, l’équipe municipale de Diembéring, par le biais de la Fondation «Servir le Sénégal», entend consolider au niveau local la politique axée sur l’inclusion prônée par le gouvernement du Sénégal, et renforcer du coup la mobilité et la participation à la vie communautaire de ces couches vulnérabilisés du fait de leur handicap.



Pour qui ce geste de la Première dame du Sénégal s’inscrit en droite ligne de leur conviction au niveau local. Et ce, à travers une subvention de 3 millions de F Cfa octroyée chaque année par le Conseil municipal à l’Association des personnes en situation de handicap de la commune. Et l’édile de Diembéring d’exprimer son satisfecit à cette association bénéficiaire ; l’une des plus dynamiques et des plus structurées de la commune de Diembéring et qui, dit-il, a fait bon usage de cette subvention, avec l’achat de sites qui sont aujourd’hui mis en valeur.



C’est dire, selon Tombong Guèye, que cette association participe à l’émergence de la collectivité territoriale, pour avoir compris que le handicap ne saurait être une contrainte à l’insertion sociale et qu’on peut être utile autrement.

Avec « Le Quotidien »





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos