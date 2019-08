Diffamation: Adama Gaye annonce une plainte contre certains journaux Depuis la prison de Rebeuss, où il séjourne depuis une semaine pour offense au Chef de l'Etat et atteinte à la sûreté de l'Etat, le journaliste-consultant, Adama Gaye a annoncé une plainte contre certains de ses confrères. D'après un de ses avocats qui lui a rendu visite hier et qui s'est confié au journal "Le Témoin", Adama Gaye a du mal à digérer la campagne d'attaques, dont il a fait l'objet dans certaine presse et qu'il qualifie de "diffamation". Sur ce, il a demandé à ses avocats de faire la revue de tous les journaux et publications en ligne ayant eu à attenter à son honneur, afin de porter plainte pour diffamation.

