Diffamation : Cheikh Kante réclame 900 millions FCFA à la 7tv Le ministre en charge du PSE, Cheikh Kanté réclamerait 900 millions FCFA à la 7tv. C’est en tout cas ce qu’a révélé la patronne de la télé, Maïmouna Ndour Faye, à travers un post Facebook.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019

« J’adresse un appel à contribution à tous les sérères et citoyens du Sine. Cheikh Kanté me réclame 900.000.000 FCfa pour le délit de diffamation publique. Il déclare la 7tv civilement responsable des condamnations qui seront réclamées jusqu’à la somme de 900.000.000 de FCFA. Il veut vraiment nous faire disparaître. Fogole serere mbafiotene koye », a écrit la directrice de la télé.

