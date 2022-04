Diffamation et injures publiques : Le Collectif exige la libération de Cheikh Oumar Diagne, sans délai

Mardi 12 Avril 2022

Le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, a tenu ce matin, une conférence de presse, pour revenir sur le dossier dans lequel ce dernier est poursuivi pour diffamation et injures publiques.



Ils évoquent un acharnement sur leur confrère de lutte, demandent immédiatement qu'il soit libéré et parlent d'une menace sur la liberté d'expression ainsi que sur la démocratie.



Selon les membres du Collectif, cette histoire entre deux citoyens sénégalais est loin d'être une affaire à laquelle la politique devrait être mêlée.

