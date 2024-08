Différend Dr Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane DIEYE: Le parti Fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité « Fepp Tawfekh » parle de Rendez-vous manqué … En lieu et place de prendre son courage à deux mains pour répondre aux accusations de marché de gré à gré de Dr Cheikh Dieng, le ministre Cheikh Tidiane DIEYE a choisi de se cacher courageusement sous les pantoufles de fonctionnaires à la solde. Cette fuite en avant du ministre est symptomatique de culpabilité pour un ex-thuriféraire autoproclamé de la transparence et de la bonne gouvernance, auteur de « La corruption bureaucratique au Sénégal ».

Quoi de neuf dans cet exercice laborieux de justifications de personnes dont la plupart sont ceux qui ont géré les 740 milliards de francs injectés dans les inondations par l’ancien régime, avec les résultats lamentables que nous connaissons. On remarquera dans cet exercice que les manipulations de l’opinion sur la question du véhicule du DG de l’ONAS ont subitement disparu de l’argumentaire du ministre Cheikh Tidiane DIEYE. Il s’est fort heureusement rendu à l’évidence de la légèreté de son argumentaire.



Des réponses pertinentes ont déjà été fournies sur tous les arguments développés par ces collaborateurs zélés qui confirment tout ce que nous avions déja dit, nous renvoyons au document partagé lors du point de presse du 16 août 2024 où Dr Cheikh Dieng a administré la preuve qu’une démarche de rupture d’avec la logique d’échec jusque-là mise en œuvre était nécessaire.



Le JUBANTI était en cours. En effet, les marchés ne peuvent plus être réservés exclusivement à des lobbies qui les gagnent systématiquement à travers une technique bien rôdée de sous-évaluation et qui font fonctionner l’ensemble du système à travers la corruption. Par contre, leur exercice laborieux de justifications aura servi à avouer un crime : Le ministre Cheikh Tidiane DIEYE a abusé de son autorité pour arrêter un marché en procédure d’urgence et le substituer avec un marché de gré à gré au profit de deux entreprises de son choix, à savoir DELTA et VICAS.



Le refus de ce dernier d’avaliser cette forfaiture est à l’origine de son limogeage injuste de la tête de l’ONAS. Le Bureau politique interpelle une fois de plus le ministre Cheikh Tidiane Dièye sur ces questions cruciales auxquelles le Peuple sénégalais attend encore des réponses de sa part : Pourquoi le ministre s’est-il débiné face au rendez-vous historique exigé par le peuple sénégalais pour assumer PERSONNELLEMENT ses responsabilités ?



Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il négocié lui-même les contrats de gré à gré avec les entreprises DELTA et VICAS pour les imposer à ONAS ? Pourquoi le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il justement choisi les entreprises DELTA et VICAS qui avaient été jugées défaillantes par l’ONAS dans un rapport d’évaluation des performances des entreprises prestataires ?



Sur ces questions là, le Bureau politique de FEPP TAWFEKH attend des réponses personnelles du ministre Cheikh Tidiane Dièye, mais non que de malheureux fonctionnaires soient encore sacrifiés à l’autel de son incapacité à assumer ses responsabilités historiques. Le Bureau politique réitère son soutien indéfectible au Président du parti Dr Cheikh Dieng et le félicite pour son courage dans le combat qu’il a mené pour la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur nébuleux de l’assainissement.



