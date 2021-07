Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Différend GFM et 2STV: El Hadj Ndiaye se victimise et bluffe pour des milliards de FCfa Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 00:26 | | 0 commentaire(s)| Le différend TFM et 2STV détient des secrets au parfum de deal. La partie plaignante semble jouer une très mauvaise carte de la manipulation. Le patron de la 2STV, accuse-t-on, s’inscrit dans une logique de faire croire à l’opinion une perte, estimée à des milliards de FCfa. Ce qui s’éloignerait de loin de la vérité. Le patron de la 2Stv monte les enchères pour tromper les éventuels médiateurs et autres bonnes volontés.

Le monde des affaires est assez spécial. Les affairistes développent souvent une proximité d’apparence. Mais, n’hésitent point à se détruire pour une affaire moindre. L’histoire de vol de fréquences et autres accusations, portées sur Ndiaga Ndour, Directeur de la télévision du groupe Futurs Médias et frère du Roi du Mbalax, en atteste fort.



El Hadj Ndiaye, ayant crié sur tous les toits et dans un passé récent, être l’un des mentors de Youssou Ndour profiterait aujourd’hui, d’une situation pour le détruire. Il accuse le frère cadet de Youssou Ndour d’avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement depuis 2008 sur satellites. Ce piratage lui aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. Et, il avait déposé, au début du mois de juin, une plainte contre X devant le procureur.



Ainsi, une source proche du dossier, constate que le patron de la 2Stv monte les enchères pour tromper les éventuels médiateurs et autres bonnes volontés. Son astuce consiste à faire croire à des pertes, liées une supposé intrusion dans son domaine Eutelsat pour se faire de l’argent.



Mais, son pot aux roses aurait été découvert et son jeu compris. Puisqu’il a été révélé que la transmission directe et annuelle par Eutelsat durant une année coûterait 800 euros et deux (2) heures de transmission directe, via ce canal se chiffre à 200 euros. Ces montants, personne d’après la source, ne peut dire que la famille Ndour ne peut pas les payer.



Donc, El Hadj Ndiaye, conscient des enjeux d’une éventuelle brouille, accuse-t-on, est en train de dérouler avec tact et intelligence une stratégie moribonde afin de se faire une santé financière dans cette affaire.



Et, il aurait usé de ses relations et proximité parentale avec le Commandant de la Gendarmerie qui a arrêté le petit frère de Youssou Ndour, Ndiaga Ndour. Ledit Commandant, au service de la République, aurait fait passer des publicités évènementielles à la 2Stv. Une approche à équivoque qui laisse planer le doute dans sa gestion équitable de ce dossier.



Affaire à suivre...





