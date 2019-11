Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Différend avec Baïdy Agne: Le golfeur Samba Niang cueilli par la gendarmerie et envoyé à Rebeuss Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 15:00 | | 0 commentaire(s)| De l'art de brûler ses idoles sur l'autel des petits règlements de comptes. Ainsi pourrait se résumer l'encore triste et regrettable affaire qui va alimenter, dans les prochains jours, les conversations dans les chaumières et faire les choux gras de la presse. Surtout au moment où les Sénégalais ne se sont pas encore remis du coup de massue consécutif aux accusations de trafic de faux billets contre le désormais ex-député Seydina Fall Bougazelli.



De quoi s'agit-il ? Selon des sources dignes de foi, Samba Niang alias Papi, célèbre golfeur professionnel, traverse, depuis avant-hier vers 18 heures, des moments difficiles. Il a été arrêté, manu militari, au golf du Méridien au moment où il pratiquait son sport favori, par des éléments de la gendarmerie. Il lui est reproché d'avoir tenu "des propos déplacés" à l'endroit Baïdy Agne.



Fondateur de Sénégal Golf League, il œuvre inlassablement à développer le golf au Sénégal. À ce titre, il a organisé 15 tournois en 6 mois et donne des cours gratuits tous les dimanches. Avec des partenaires, il a procédé à la rénovation du golf club des Almadies.



Malheureusement, son différend avec le président de la Fédération sénégalaise de golf (Fsg), Baïdy Agne, qui a déposé une plainte pour injures et diffamation, pourrait lui coûter très cher. La preuve, il est privé de sa liberté d'aller et de venir. Car, le triple champion de l'Open du Sénégal, qui croupit en ce moment à la crasseuse et peuplée prison de Rebeuss, dénonçait des "magouilles".



Pourtant, Samba Niang -qui a représenté le Sénégal dans plus de 40 pays à ses propres frais, avec l'aide de sa famille et de ses amis, et fait flotter très haut son drapeau, a été attaqué par Baïdy Agne lors de la cérémonie de remise du prix de l'édition 2019 de l'Open du Sénégal qu'il avait remporté. Aux dernières nouvelles, un mouvement est en gestation pour le faire libérer.













