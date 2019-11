Différend avec Baïdy Agne : Le procureur requiert 2 mois ferme contre Samba Niang Samba Niang a fait face au juge des flagrants délits ce lundi. Si ce dernier suit le réquisitoire du procureur, le Golfeur pourrait passer deux mois en prison, suite à la plainte déposée par Baïdy Agne pour injures et diffamation.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 12:08 | | 1 commentaire(s)|

"Les injures publiques sont définies comme tout propos outrageant perpétré sur une personne. Il a d'abord arraché le micro sur le sieur Baïdy Agne. Au delà de ça, il est parti sur sa page Facebook pour traiter M. Agne d'ivrogne. Et cette infraction d'injure publique est condamnée à une peine de prison de deux mois ferme", a, en effet, déclaré le représentant du ministère public dans son réquisitoire.

