Différend avec Dakar Intérim : Les héritiers de feu Baba Faye appellent au secours les nouvelles autorités… Le différend entre les héritiers feu Baba Faye et la société DIS est loin d’atteindre son épilogue. La famille Faye a lancé un appel poignant aux nouvelles autorités pour récupérer leur maison.

« La famille Faye, propriétaire de l’immeuble abritant la société DIS, sollicite l’intervention urgente des autorités pour évacuer l’entreprise et la relocaliser, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et permettant à la famille de récupérer leur bien. »



Selon Amadou Faye, membre de la famille, « l’immeuble occupé par Dakar Interim Sénégal risque de s’effondrer, et les propriétaires veulent récupérer leur bien, ce qui semble difficile. » D’après Senego, il révèle que « le couple propriétaire de l’agence de sécurité DIS loue le bâtiment depuis 1997, un bien hérité par la famille Faye qui peine à le récupérer depuis 2015. »



Il ajoute que depuis 2022, « des plaintes ont été déposées auprès de la Sous-préfecture, de la Préfecture et du Ministère de l’Urbanisme pour demander la démolition du bâtiment. »



« Ils tentent en effet depuis des années de le faire, mais refusent de quitter les lieux, probablement à cause du loyer dérisoire de 450 000 francs CFA par mois. La direction se contente de repeindre et de rafistoler pour masquer les fissures », a-t-il souligné.





























