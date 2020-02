Différend avec Oumy Thiam : Aramine Mbacké retourne à Rebeuss Suite à l’exécution de la contrainte par corps sollicitée par la femme d’affaires Oumy Thiam pour une affaire d’escroquerie portant sur 537 millions FCFA, L'ancien Dg de Dangote Sénégal, Aramine Mbacké, arrêté par la Section de Recherches, a été renvoyé à Reubeus, selon Les Echos. Il avait été reconnu coupable en février 2017 et condamné à un an de prison avec sursis, rappelle le journal.

