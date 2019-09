Différend avec Saliou Samb: Ferdinand Coly annonce une tournée d’explications auprès des familles religieuses

Décidément l'ancien international de l'équipe du Sénégal Ferdinand Coly ne compte pas lâcher du lest dans le différend qui l'oppose au président du stade de Mbour, Saliou Samb, par ailleurs président du Conseil départemental de Mbour.



Rencontré à Saly où il réside, l’ancien capitaine des « Lions » a juré de poursuivre la bataille pour recouvrer ses 900 millions F Cfa.



Il a confié à Leral son intention d’effectuer très bientôt une tournée dans les différentes familles religieuses du Sénégal, pour une séance d’explications.



Car, selon lui, beaucoup de personnes n'ont pas compris les raisons qui l’ont poussé à vouloir renoncer à sa nationalité sénégalaise. D’ailleurs, il sera reçu très prochainement par le Grand Serigne de Dakar dans le cadre de cette affaire.



Sur le plan judiciaire, l'ancien international se dit confiant, car soutient-il, " le président du Stade de Mbour est sous contrôle judiciaire". Il ajoute même que "de plus hautes autorités de ce pays lui ont donné l'assurance que le président Saliou Samb ira en prison après les vacances judiciaires".



Dans cet entretien qu'il nous a accordé, Ferdinand Coly en veut au ministre des Sports, Matar Ba, qu'il accuse de protéger Saliou Samb, car, dit-il, "au moment où ce dernier devrait répondre à la justice, il est allé avec lui en Égypte lors de la Coupe d'Afrique".



Interpelé sur l’information selon laquelle, il serait en faillite, l’ancien football reconverti dans les affaires déclare, sourire aux lèvres : « Je laisse aux gens leur liberté de penser et d'écrire ce qu'ils veulent ».



Avant d'ajouter: « Je fais le mourant dans les rues de Saly pour que ces gens continuent de penser que c'est la réalité ».

