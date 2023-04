Différend entre pêcheurs à Cayar : Le Gouverneur de Thiès désamorce la bombe Enfin ! Les frères pêcheurs de Cayar et de Guet-Ndar ont accepté de fumer le calumet de la paix devant le gouverneur Alioune Badara Mbengue de la région de Thiès, qui est parvenu à les réconcilier, en présence de leur ministre de tutelle.

Depuis que ce regrettable différend entre pêcheurs de Cayar, ceux de Mboro et ceux de Guet-Ndar, a éclaté, accentuant la rareté du poisson sur le marché, le chef de l’exécutif régional de Thiès a enfilé son boubou de médiateur pour rapprocher les deux parties.



Ce n’était pas facile avec les positions extrêmes qui étaient affichées de part et d’autre, mais face à la détermination du gouverneur Mbengue, qui a su régler ce problème, les antagonistes ont fini par accepter de fumer le calumet de la paix.



Devant le ministre de la Pêché qui a lui aussi joué sa partition, la paix est revenue à Cayar, entre parents pêcheurs. Si la non application des dispositions du code de la pêche sur l’utilisation des filets de pêche est source de problèmes entre pêcheurs, le pillage des ressources halieutiques du pays depuis des décennies, est la principale cause des difficultés qui assaillent les pêcheurs.



Autant dire que les affrontements entre pêcheurs à Cayar qui ont fait un mort, plusieurs blessés et des arrestations, sont la conséquence de la rareté du poisson, consécutive à la gestion des ressources halieutiques du pays.



En effet, on est loin de l’époque où les eaux sénégalaises comptaient parmi les plus poissonneuses au monde. De nos jours, le poisson est devenu rare, poussant des milliers de pêcheurs à prendre le chemin de l’émigration par la mer.



Qu’elle soit légale ou pas, la pêche industrielle à outrance a conduit au pillage des ressources halieutiques et au découragement des pêcheurs artisanaux, qui sont les principaux acteurs des embarquements clandestins en mer pour l’Europe.



Ces pêcheurs ne cessent de réclamer la révision des accords de pêche avec l’Union européenne, qu’ils considèrent comme la principale source de leurs problèmes.











