Difficile accès a Ndiosmone - Fimela – Palmarin – Djiffere :Les populations exigent un passage à niveau et une sortie sur l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack Le Grand Panel-Les choses bougent concernant les préoccupations du collectif pour la défense des intérêts de l'axe Ndiosmone -Fimela -Palmarin-Djiffére. En effet depuis le mois d'avril, les populations exigent un passage à niveau et une sortie sur l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack.

Le ministre des infrastructure et des transports terrestres, Malick Ndiaye, a effectué une visite au niveau de l'autoroute à péage Mbour-FatikKaolack ce 25 juin pour s’enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il avait reçu à l’occasion le collectif pour la défense des intérêts de l’axe Ndiomone - Fimela - Palmarin - Djiffer avec qui il a eu un entretien sérieux. Un autre pas franchi par le collectif qui lutte pour la construction d’une bretelle permettant une sortie sur l'autoroute à péage à hauteur de Médina doh dans la commune de Tataguine.



Le collectif pour la défense des intérêts de l’axe Ndiosmone _Fimela _Palmarin _Djiffer est né suite aux nombreuses difficultés de que sont confrontés ces habitants. Le plus urgent fut jusqu’ici l’accès dans la zone rendu complexe par la défaillance des routes.



Cette dégradation des infrastructures routiers a longtemps impacté sur l’économie de ces localités, marqués par un poids démographique important (6 communes en terres fermes et 3 autres en haute mer et les îles du Saloum).



Le tourisme est aussi une source d’emploi dans la zone avec les complexes hôteliers, l’exploitation des produits halieutiques, les fruits et légumes et l’horticulture, bientôt le pétrole de Sangomar. Tous ces démontrent à quel point la zone est riche en ressources naturelles.



Malheureusement, regrettent les populations, il est difficile d’exploiter toutes ces ressources à cause du difficile développement accès liant les différentes communes. D’où l’urgence pour le collectif de créer une sortie sur l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack afin de faciliter la circulation des biens et des personnes résidentes dans ces communes qui constituent selon ledit collectif, un poids économique de la région de Fatick



Le collectif exige par ailleurs « la rectification des erreurs commises par le régime sortant par rapport aux travaux de ces infrastructures d’envergure ». Pour se faire entendre, les membres groupes autour de cette organisation, ont organisé plusieurs rencontres avec les médias pour alerter les autorités compétentes.



Ils précisent d’ailleurs que le représentant de l’AGEROUTE, chargé des travaux, ainsi que le préfet de Tataguine avaient pris part à ces rencontres. Ils dénoncent notamment la séparation des sept communes voisines par l’autoroute à péage



Depuis quelques mois le collectif est dans ce combat entre négociations et manifestations et selon lui, la solution serait de « construire une bretelle juste sous le pont de Thiadiaye à Médina dokh là où on réclame la sortie et l’entrée à partir du péage”. En ce qui concerne le village de Diob Ndoffene (commune de Diouroup), les populations ont alerté sur l’étroitesse du tunnel de l’autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack qui traverse la localité et prônent pour une amélioration du passage souterrain pour un agrandissement du tunnel.



Le ministre des infrastructures et des transports terrestres a promis de bientôt recevoir en audience le collectif afin de d’essayer de trouver une solution à leur problématique.



