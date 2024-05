Difficiles conditions de vie des Sénégalais en Turquie

Babacar Diop, maire de Thiès, a rencontré les Thiessois vivant en Turquie en marge de la Quinzième session des Capitales et Villes islamiques (OCVI) à Konya, du 13 au 15 mai 2024. Au cours de leurs échanges, ils l’ont informé de l’incarcération de plusieurs Sénégalais en Turquie pour des délits liés au non renouvellement de leurs permis de séjour dont la durée de validité est passée de 2 ans à 6 mois. Ils ont aussi évoqué les difficultés liées au renouvellement de leurs passeports.



Le maire de Thiès qui a donné son opinion au travers d’un communiqué pense que « le gouvernement sénégalais doit pouvoir résoudre ce problème dans le cadre des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Turquie. S’agissant des contraintes afférentes au renouvellement des passeports, le ministère des Affaires étrangères et le Secrétariat d’Etat des Sénégalais de l’Extérieur doivent pouvoir tout mettre en œuvre pour leur faciliter l’accès à ce document nécessaire pour un séjour régulier en terre étrangère », déclare-t-il.



Le maire de Thiès s’est engagé pour être leur porte-parole auprès du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les membres de l’Association des Thiessois d’Istanbul se sont engagés à l’accompagner dans le développement de la Ville de Thiès. Babacar Diop indique également que la Ville de Thiès a été élue parmi les 27 membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Organisation des Capitales et Villes islamiques (OCVI), lors de sa Quinzième session tenue à Konya, en Turquie.



Lors de cette édition, les travaux de l’OCVI ont porté sur la gestion durable des déchets. Babacar Diop va présenter la candidature de Thiès pour accueillir la prochaine session de la Conférence Générale de l’OCVI. Cette candidature sera examinée lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration (CA) qui se tiendra prochainement à Rabat au Maroc. Babacar Diop a sollicité le soutien du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son gouvernement pour l’organisation de la prochaine session de l’OCVI au Sénégal.



LeTémoin