Difficulté dans le financement des programmes : l’AMS indexe le Ter et l’Autoroute Ila Touba Plusieurs programmes de l’Etat comme le Pudc, le Pndl ou encore l’Agetip éprouvent des difficultés à être déroulés correctement, faute de budget. Une situation créée par les projets prioritaires du Train express régional (Ter) et de l’autoroute Ila Touba. C’est la conviction de l’Association des maires du Sénégal (AMS. « Plusieurs programmes comme le PUDC, le Pndl ou l’Agetip n’ont pas marché en 2019 parce que le budget a été détourné par les projets du Ter et de l’autoroute Ila Touba », a en effet, déclaré Aliou Sall dans des propos rapportés par RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 09:53 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos