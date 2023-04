Difficultés dans les inscriptions sur les listes électorales : La diaspora sénégalaise et les jeunes face à de sérieux problèmes La diaspora sénégalaise est confrontée à de sérieux problèmes pour s’inscrire sur les listes électorales. Selon le président d’Afrikajom center, Alioune Tine, l’inscription sur les listes dans la diaspora et dans certains centres présente des difficultés réelles. L'As



Il invite les autorités publiques à prendre toutes les mesures utiles pour que ce droit citoyen fondamental soit une réalité. Alioune Tine interpelle également la Cena.



L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye embouche la même trompette. Il alerte sur les difficultés intentionnelles gênant les inscriptions des jeunes sur les listes électorales et qui finiront par se retourner contre le régime.



A l’en croire, empêchés d’exercer leur droit de vote, ils choisiront la voie violente du changement. Par ailleurs, Alioune Tine demande au Président Macky Sall que la fin de ce mois béni de Ramadan, mois de paix et de réconciliation, soit saisie pour libérer tous les détenus politiques, pour leur permettre de fêter la Korité en famille. Une opportunité pour apaiser et dialoguer, dit-il.

