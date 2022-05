Difficultés de la société La Poste : Macky Sall opte une recapitalisation

«La Poste est une entreprise en difficulté et si nous voulons sauver l’essentiel, il faut une recapitalisation et créer une nouvelle société nationale. Il nous faut aussi être plus regardant sur la gestion des sociétés nationales, surtout au niveau des recrutements », a déclaré M. Sall.

Il a révélé que La Poste compte 5 000 travailleurs que l’Etat ne peut tous payer. Il juge impossible de sauver une telle entreprise qui doit à l’Etat du Sénégal la somme de 189 milliards de FCfa. «Nous ne pouvons pas payer tous ces travailleurs, dont un grand nombre ne travaille pas. L’Etat a remis à cette société tout récemment, un montant de 12 milliards de FCfa en guise de reliquat pour permettre de sauver l’essentiel », a précisé le chef de l’Etat. Macky Sall a souligné que la société nationale La Poste est sous une perfusion continue. Il a rappelé qu’en 2021, un montant de 30 milliards de FCfa avait été remis à l’entreprise pour faire face aux difficultés tout en ajoutant que cette situation perdure.

Adou FAYE

Recapitaliser la société nationale La Poste pour la sauver des difficultés. C’est ce que propose le président de la République. Macky Sall recevait les centrales syndicales ce 3 mai pour la traditionnelle fête des travailleurs qui a été décalée suite à la Korité.Source : https://www.lejecos.com/Difficultes-de-la-societe-...