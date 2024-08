Difficultés des médias L’Unsas solidaire des travailleurs de la presse

L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) est solidaire «des travailleurs de la presse mobilisés pour la défense de leur instrument de travail». Dans un communiqué, le Secrétariat exécutif de cette centrale syndicale «reste convaincue que la presse joue une mission de service public qui intègre les fonctions de veille, de facilitation du débat public, d’éducation et de divertissement».



D'aprés Bes Bi, elle estime qu’elle est «un véritable moyen de consolidation de la démocratie». C’est pourquoi, l’Unsas exhorte l’Etat au dialogue et à la concertation pour trouver des «solutions aptes à redresser le secteur et à préserver les intérêts des travailleurs des médias». Elle rappelle que la défense de la liberté de la presse est un «impératif» dans un pays démocratique.