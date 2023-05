Difficultés du Dandé Mayo Nord : Le mouvement «Bulletin blanc» se fait l’avocat des populations Un an après avoir alerté le régime de Macky Sall sur les maux dont souffrent la zone du Dandé Mayo Nord, le mouvement «Bulletin blanc» sort de sa réserve, pour dénoncer ce qu’il considère comme étant «un manque de considération de l’Etat» vis-à-vis des populations de cette zone.

De Diorbivol à Dondou, toutes les localités du long de la Vallée du fleuve ont été représentées à cette manifestation marquée par un port de brassards rouges, où hommes, femmes et jeunes ont marqué leur présence pour une seule cause : que l’Etat revoie sa copie, qu’il corrige ses erreurs, qu’il tienne ses promesses.



« Nous alertons l’Etat par rapport à l’approche de l’hivernage. L’année dernière, à cette heure, le Dandé Mayo Nord était coupé en deux, les fortes pluies avaient engendré la coupure des tronçons Diowol-Dondou ou encore Nguidjilone-Dondou. Ce qui avait aggravé cet enclavement et cela a fini par causer d’énormes difficultés à la mobilité des populations », souligne Aïssata Bâ Keïta, membre du mouvement «Bulletin blanc».



Au-delà de la mauvaise de la route, les membres du mouvement posent sur la table de l’Etat, de vieilles doléances que sont, entre autres, l’implantation de la brigade de gendarmerie vu la position géographique de la zone, la construction d’un centre de santé, puisque jusqu’à présent certaines femmes enceintes perdent la vie à cause du mauvais état de la route, un manque d’écoles de formation professionnelles qui est à l’origine de la déperdition scolaire des enfants, les activités principales comme l’agriculture qui est à l’agonie à cause du manque de matériel agricole…



Sur ce, le mouvement appelle l’Etat à respecter ses engagements et compte organiser une grande manifestation s’il n’y a aucune réaction.













Bes Bi

