Diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs : Lamarana D envoie la vidéo de ses ébats sexuels à son ex-copine

Deux ans dont deux mois de prison ferme ; c’est la peine infligée à Lamarana D par le tribunal de grande instance de Dakar pour le délit de collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Le prévenu qui avait reconnu les faits à l’enquête préliminaire, a changé de version à la barre. Il jure qu’il n’a jamais envoyé la fameuse vidéo à quiconque. «Je n'ai pas menacé la plaignante de transférer la vidéo à ses connaissances. En plus, elle était consentante que je la filme au cours de nos ébats sexuels», a-t-il soutenu pour se tirer d’affaires, relate L'As.



Pourtant à l’enquête préliminaire, Lamarana D avait déclaré : «J’entretenais des relations amoureuses avec les deux amies à savoir Zeyna et Aïssatou B. La dernière nommée et moi avions souvent des rapports sexuels. Ce que Zeyna m’a toujours refusé. Pour la faire changer d’avis, je lui ai transféré la vidéo». Des propos que le représentant du parquet lui a rappelés. Dans ses observations, le ministère public a rappelé que la victime Aïssatou D avait déposé une plainte devant les enquêteurs de la cyber sécurité. Interrogée sur les faits, elle soutenait avoir eu une relation amoureuse avec Lamarana D et qu’elle a reçu de sa copine Zeyna la vidéo dans laquelle elle entretenait des rapports sexuels avec son amant. Entendue, Zeyna a indiqué avoir reçu la vidéo des du prévenu. «Arrêté, le mis en cause avait avoué son forfait, mais à la barre, il a changé de version en reconnaissant de manière péremptoire qu'au moment où il filmait, la victime était consentante», a expliqué le parquet qui pour la répression, a requis 2 ans dont 6 mois ferme. Alors que son avocat a sollicité une application bienveillante de la loi, le prévenu a écopé de deux ans dont deux mois ferme.