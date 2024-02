Diffusion d’images obscènes et chantage : le gendarme auxiliaire couche avec la femme mariée et fait chanter l’époux

Au cœur d’une affaire de mœurs, M. Ndao, gendarme auxiliaire en service à Dakar, a écopé une peine de 2 ans dont 6 mois ferme assortie d’une amende de 500 000 F CFA. Selon L’Observateur, repris par Seneweb, il a été reconnu coupable de menaces de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



Le journal révèle « qu’après avoir couché avec une femme mariée, il a fait chanter l’époux de celle-ci avec des vidéos obscènes ».



Mais, la mariée, F. B. F., n’est autre que l’ex petite amie du prévenu. Ce dernier, narre la source, a appris après son service militaire que celle-ci s’était mariée et avait même eu un enfant avec son mari. M. Ndao décide de se venger et ourdit son plan : Après avoir bénéficié d’une permission, le gendarme auxiliaire quitté Dakar pour Tamba, filme ses ébats sexuels avec la dame et envoie les vidéos obscènes au mari, suivies d’un sms lui réclamant de l’argent.



Ndao va également faire chanter la dame la contraignant à d’autres rapports sexuels sous la menace de publier les vidéos.



F. B. F et son mari ont finalement saisi les gendarmes de la Brigade de recherches de Tamba d’une plainte.



Arrêté et placé sous mandat de dépôt, le mis en cause a comparu hier à la barre du Tribunal de grande instance de Tamba. Le prévenu a avoué que son dessein était de prouver au mari que son épouse était infidèle. Il a aussi nié toute hypothèse de viol, affirmant que son ex était consentante.





