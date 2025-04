Diffusion de fausses nouvelles : Fatou Kiné Cissé placée sous mandat de dépôt Déjà mise en cause dans une précédente affaire, Fatou Kiné Cissé, Présidente-directrice générale de la société « Tahar Projets », a été placée sous mandat de dépôt par le Doyen des juges.

Sous le coup d’un contrôle judiciaire dans une procédure antérieure pour diffusion de fausses nouvelles, elle a été de nouveau entendue et placée en détention dans le cadre d’une nouvelle affaire liée à des déclarations jugées graves. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, Fatou Kiné Cissé avait affirmé que la sécurité du président de la République et celle du Premier ministre étaient menacées, en raison de la promotion récente d’un officier réputé proche de l’ancien chef de l’État, Macky Sall, lit-on dans "Senenews".



Ces accusations, qui ont rapidement suscité l’émoi sur les réseaux sociaux, n’ont été étayées par aucun élément matériel ou preuve concrète, selon les enquêteurs. Seuls des articles d’un site web non identifié, ont été évoqués à l’appui de ses allégations. Face à la gravité des propos tenus et à l’absence d’éléments crédibles, le parquet a retenu plusieurs chefs d’inculpation à son encontre, notamment diffusion de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté publique et diffamation.

