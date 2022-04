Diffusion de l’info secret-défense : Les mises en garde de l'Armée

La Direction de l'information et des relations publiques des Armées rappelle que la protection du secret relatif à la défense nationale, relève d'un régime juridique strict. Il est applicable à l'ensemble des citoyens et aux étrangers qui, sans en avoir la qualité, procèdent à la divulgation ou diffusion malveillante ou non, des informations y relatives... "Il y a lieu de rappeler que les sanctions pénales prévues par le Code de justice militaire cité en deuxième référence (communiqué), applicables aux militaires et paramilitaires ainsi qu'à leurs comptes civils dans certains cas, sont plus sévères", lit-on dans un communiqué de la DIRPA.

