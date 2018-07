Diffusion de la Coupe du monde par TFM et RTS, Econet saisit le Cnra

La RTS et le GFM jouent les prolongations dans le bras de fer qui les oppose pour la diffusion des matchs de la coupe monde.

Dans une correspondance dont «L’As» détient une copie, Econet saisit le président du Cnra Babacar Touré, en tant que régulateur au Sénégal et sollicite son assistance «pour stopper le piratage des signaux de la Coupe du Monde FIFA 2018 par ANTV SAS et TFM».



Auparavant, Philipe Leavesley, (General Counsel du groupe Econet) précise : «je peux confirmer que plus tôt aujourd’hui, nous avons pris acte, y compris l’envoi d’une lettre de résiliation à Africa Networks TV SAS (ANTV SAS). Nous leur avons indiqué qu’ils devaient cesser et renoncer à toute transmission de la FIFA Coupe du Monde 2018 (à partir d’aujourd’hui), incluant l’autorisation de toute transmission par TFM». A cet effet, dit-il, les modules d’accès conditionnel qui leur ont été fournis ont été désactivés et notification leur a été faite.



«Nous n’avons reçu aucune réponse d’ANTV SAS et nous croyons qu’ils ignorent délibérément nos appels. Nous avons constaté que TFM a diffusé le match Angleterre-Croatie via des moyens non autorisés, malgré nos actions», se désole-t-il, avant de soutenir que la Fifa a été informée de la rupture de l’accord de distribution qui les lie avec ANTV SAS.



«Comme nous avons entrepris tout ce que nous pouvons pour arrêter ces actions non autorisées en vain, nous sollicitons votre aide pour nous assister pour stopper le piratage des signaux de la Coupe du Monde FIFA 2018 par ANTV SAS et TFM au l’intérieur du Sénégal», ont-il demandé à Babacar Touré.

