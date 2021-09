Diffusion de la vidéo de Bougazelli: La Gendarmerie ouvre une enquête, le malaise s'installe Après la diffusion de la vidéo de l'arrestation de Seydina Fall Bougazelli, qui avait d'ailleurs juré qu'il allait porter plainte sur l'auteur du film, un enquête a été ouverte.

Pourtant, Bougazelli avait défié quiconque d'avoir des preuves de sa culpabilité de les montrer car il ne se reproche rien.



Le gendarme qui a filmé la scène de l'arrestation de Bougazelli a été auditionné ce lundi. (La) lieutenant N.Diop sera auditionné dans les heures qui viennent.



L'enquête diligentée par la gendarmerie sera confiée au Colonel Cheikh Sarr, commandant de la Légion entre Ouest basée à Thiès.



Cependant, des officiers parlent de "vidéo" légale et redoutent un risque de fragilisation du corps et dénoncent.

