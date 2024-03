Diffusion du temps d’antenne à la Rts: Le Cnra censure Diomaye Faye...

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a décidé de ne pas faire diffuser le temps de parole de Bassirou Diomaye Faye à la Rts. Dans une note transmise à la presse hier, Babacar Diagne et l’Assemblée du Cnra ont donné les raisons de la censure du candidat Bassirou Diomaye Faye. L’information révélée, lors du meeting d’ouverture de la coalition «Diomaye Président» au terrain Acapes des Parcelles assainies, par Moustapha Mamba Guirassy, Directeur de campagne du candidat. Ce dernier, a fermement dénoncé cette mesure.



In extenso les explications du Cnra



«Vu la constitution,

Vu la loi n*2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l’audiovisuel,

Vu la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifié, notamment en son article L0. 134 ;

Vu la décision n*0001 CNRA/P/DC/rb du 31 janvier 2024 fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisations de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats a l’élection présidentielle diffusée par la Radiotélévision sénégalaise (Rts) ;



Considérant que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a relevé que le temps d’antenne du candidat Bassirou Diomaye Faye a été utilisé par une personne autre que le candidat lui-même ;



Considérant qu’il résulte des dispositions du Code électoral que le temps d’antenne est réservé aux candidats en lice a la présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel ;



En conséquence et après en avoir délibéré en sa séance du 10 mars 2024,



Décide



Article 1 : Le temps d’antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas diffusé.

Article 2 : La Radiodiffusion télévision sénégalaise est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera lue dans le temps d’antenne du candidat concerné avant de procéder a la diffusion de l’émission du candidat suivant.

Article 3 : La présente décision sera enregistrée, notifiée au mandataire du candidat et publiée partout ou besoin sera».











