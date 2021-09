Digitalisation du suivi des activités des producteurs de Banane : Baobab Sénégal lance le projet « CommeBanane »

Baobab Sénégal initie, en partenariat avec UNCDF et Dimagi, le projet « CommeBanane ».Dans un post , Baobab, Système financier décentralisé (Sfd) dont la vision est d’être le partenaire de choix pour les entrepreneurs, indique que ce projet vise à réduire l'asymétrie d'information entre les coopératives qui s'activent dans la production bananière et les prestataires de services financiers.



A l’en croire, il permet également aux producteurs de mettre en place une organisation efficiente de leurs activités agricoles en faveur du développement de la filière banane.



Dans la foulée, le Sfd rappelle qu’après un pilote réussi en 2019 avec 10 GIE touchant plus de 472 producteurs, Baobab Sénégal vient d'entamer une nouvelle phase de mise à l'échelle de la solution avec 45 GIE de plus de 2250 producteurs.



C'est dans cette optique, rapporte le texte, que Baobab SN a initié une série de formation avec une première vague des 15 GIE dans la région de Tambacounda du 13 au 16 septembre 2021, à travers une solution numérique de gestion des données, de suivi-évaluation des activités agricoles afin d'accéder à des produits de crédit spécifiques adaptés à leurs besoins.



Lancé en 2005, Baobab compte aujourd’hui plus de 1 million de clients dans 10 marchés et plus de 4 000 employés travaillent ensemble pour simplifier les services financiers et satisfaire les besoins des entrepreneurs.



Bassirou MBAYE









