Diogo: Deux garçons arrêtés pour diffusion d’images obscènes

Assurément, le Commandant Sané de la brigade de gendarmerie de proximité de Diogo, dans le département de Tivaouane, a installé la peur dans le camp des délinquants qui sont traqués jusque dans leurs derniers retranchements. Il s’est montré très efficace contre les voleurs de bétail, comme en atteste l’arrestation récente de deux hommes à bord de leur véhicule transportant 08 moutons de race.



Cette fois-ci, le Commandant Sané et ses hommes ont mis fin aux sinistres agissements de deux garçons, pour montage et diffusion d’images obscènes à l’endroit d’honnêtes citoyens. C’est après d’intenses investigations que les hommes en bleu de Diogo ont fini par piéger les mis en cause. Ils ont été arrêtés et déférés au parquet de Thiès le 11 août 2022, renseigne L'As.